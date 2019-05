Operaio travolto da un semirimorchio all’interporto di Rivalta Scrivia

Rivalta Scrivia – Sono gravi le condizioni di un operaio rumeno di 36 anni, vittima di un incidente questo pomeriggio, intorno all’una e mezza, all’interno dell’interporto di Rivalta Scrivia.

L’uomo è stato travolto dal semirimorchio che aveva sganciato dal suo mezzo in un punto con una lieve discesa.

Probabilmente, ma questo deve ancora essere accertato, il mezzo non era stato assicurato con il freno di stazionamento. L’uomo è stato subito soccorso e trasportato in codice rosso all’Ospedale di Alessandria. E’ grave ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della Polizia Municipale di Tortona e dello Spresal, intervenuti insieme al 118.