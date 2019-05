Ruba un borsello ma è riconosciuto e subito catturato

Acqui Terme – Un trentacinquenne svizzero residente nell’astigiano, Stefan Fruhling, è stato arrestato domenica sera in una via centrale di Acqui, poco dopo aver commesso un furto.

L’uomo aveva approfittato della distrazione di un automobilista ed era riuscito a impossessarsi del borsello presente nel veicolo con soldi, documenti e carte di credito.

Ma non è riuscito a fare molta strada per via delle stampelle con cui si muoveva, Fruhling si era fatto male ad un ginocchio poco tempo prima, e così la vittima del furto, dopo averlo notato, ha avvisato i Carabinieri che lo hanno rintracciato, accusandolo di furto aggravato e mettendolo ai domiciliari.