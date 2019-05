Ubriaco marcio alla guida di un pullman carico di turisti: bloccato dalla Polstrada, patente ritirata e multa di 600 euro

Ovada – Tragedia sfiorata, venerdì nel primo pomeriggio, in provincia di Alessandria lungo il tratto dell’A26 che collega Ovada a Genova.

Un pullman con a bordo trenta turisti stranieri, partiti da Malpensa, tra cui 8 bambini stava sfrecciando oltre i limiti di velocità, spostandosi anche senza motivo tra le corsie dell’autostrada.

Solo il pronto intervento della Polizia Stradale di Ovada ha scongiurato il peggio.

Dopo aver fatto accostare il mezzo in una piazzola d’emergenza, gli uomini di pattuglia hanno subito avvertito odore di vino avvicinandosi all’autista tanto che l’uomo, G.M., genovese, 52 anni, stentava a reggersi in piedi.

Sottoposto alla prima prova, i suoi valori alcolemici sono risultati pari a 2 g/l.

Per l’autista del pullman, categoria professionale cui è assolutamente vietato bere prima di mettersi alla guida, è scattato subito il ritiro della patente oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e alla sanzione di più di 600 euro per altre infrazioni al codice della strada.