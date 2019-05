Affidata a una comunità di recupero Aurela Perhati, la ragazza che alla periferia di Ovada uccise un uomo di 58 anni la sera di Capodanno

Ovada – Ha lasciato il carcere per essere affidata ad una comunità di recupero Aurela Perhati (nella foto), la ragazza ovadese accusata di aver ucciso Massimo Garitta il 31 dicembre scorso. Alla luce dell’incidente probatorio, il giudice per le indagini preliminari Paolo Bargero ha infatti accolto l’istanza di scarcerazione presentata dai legali della difesa Giuseppe Cormaio e Marco Conti.

La perizia, eseguita dal professor Gabriele Rocca, aveva evidenziato come Aurela, durante l’interrogatorio effettuato dalle forze dell’ordine subito dopo l’arresto, avvenuto il 4 gennaio scorso, avesse reso dichiarazioni confuse e contraddittorie, trovandosi in un forte stato di sofferenza psicologica.

Durante l’interrogatorio la ragazza spiegò che, la sera di capodanno, Garitta aveva cercato di violentarla. Lei si era difesa strenuamente, tanto da procurarsi alcuni ematomi sulle gambe per sfuggire all’aggressione, mentre l’uomo era stato travolto nel disperato tentativo di Aurela di lasciare quel luogo isolato. Nel campo alla periferia di Ovada, lungo la Statale del Turchino, il cadavere di Massimo Garitta sarà infatti ritrovato con i pantaloni abbassati, fatto che, secondo la difesa, indicherebbe che la loro assistita aveva detto la verità.

Inoltre, la giovane soffriva da tempo di disturbi psichici per i quali era già stata in cura, e il suo racconto era risultato confuso, non per volontà di mentire alle autorità, sostengono gli avvocati Conti e Cormaio, ma a causa del suo stato di salute mentale. Il perito nominato dal giudice ha infatti confermato in esame probatorio che Aurela Perhati, la sera dei fatti e quando fu interrogata, era affetta da grave disturbo schizoaffettivo che limitava “al lumicino” la sua capacità di intendere e di volere, determinando quei “deragliamenti logici” emersi nella sua ricostruzione della vicenda.

A seguito dell’istanza presentati dai difensori, e in attesa che le testimonianze rese dall’imputata siano ulteriormente approfondite, ad Aurela sono stati dunque concessi gli arresti domiciliari da scontare in una struttura idonea a fornirle le cure di cui ha bisogno. Il carcere, è stato dichiarato, “non era luogo adatto a curare la sua patologia”.