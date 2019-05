Associazione per delinquere, corruzione e turbativa d’asta: arrestate quarantatre persone, coinvolta anche la provincia di Alessandria

Alessandria – Riguarda anche la provincia di Alessandria, oltre a quelle di Milano, Varese, Monza Brianza, Pavia, Novara, Torino e Asti, una vasta operazione in cui sono coinvolti 250 militari della Guardia di Finanza di Varese e dei Carabinieri di Monza. È infatti in corso un provvedimento cautelare personale nei confronti di 43 persone, fra cui spiccano esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori.

Le accuse sono pesanti: associazione per delinquere aggravata dall’aver favorito un’associazione di tipo mafioso e finalizzata al compimento di delitti plurimi di corruzione, finanziamento illecito a partiti politici, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falsa fatturazione per operazioni inesistenti, auto riciclaggio e abuso d’ufficio.

I provvedimenti adottati, a seconda del reato ascritto, prevedono la detenzione in carcere per 12 dei soggetti coinvolti, gli arresti domiciliari per altri 16, l’obbligo di dimora per 3 e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i restanti 12. A emetterli è stato il Gip del Tribunale di Milano, Raffaella Mascarino, al termine delle indagini della compagnia della Guardia di Finanza di Busto Arsizio e del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Monza, che hanno evidenziato l’esistenza di due sodalizi criminali, attivi nelle province di Milano e Varese, in cui agiscono di concerto uomini politici, burocrati e imprenditori per un totale di 95 persone indagate. Oltre alle 43 colpite da provvedimento restrittivo ve ne sono infatti altre 52 sulle quali si stanno compiendo accertamenti o che sono state denunciate a piede libero, mentre il reato associativo è stato contestato solo a 9 dei soggetti coinvolti nell’indagine.

Proprio ora è in corso una conferenza stampa alla Procura della Repubblica di Milano, iniziata alle 12, durante la quale saranno resi noti ulteriori dettagli.