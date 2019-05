Contrasto alla prostituzione: un arresto e cinque denunce nell’astigiano

Asti – Attraverso controlli specifici atti a contrastare il fenomeno della prostituzione i Carabinieri del Comando Provinciale di Asti sono giunti ad arrestare una prostituta ventiseienne di origine albanese che, inventandosi una presunta gravidanza, ha cercato di estorcere 5000 Euro ad un suo cliente. La donna, residente a Felizzano ma domiciliata ad Asti, operava solitamente nella zona di Corso Torino (ad Asti, appunto), e una volta raccontato al cliente della probabilità di essere incinta a causa della rottura del preservativo durante uno dei loro rapporti, e della volontà di accertare la gravidanza attraverso una visita medica, gli ha poi chiesto 5000 Euro per mettere tutto a tacere. A quel punto, l’uomo si è spaventato, ha temuto che potessero seguire ulteriori minacce, e così si è rivolto ai Carabinieri che hanno messo fine al ricatto arrestando la ragazza.

Inoltre, nel corso di alcuni servizi su strada, sono stati controllati ed identificati clienti e prostitute nei comuni di Asti, Costigliole d’Asti, Isola d’Asti, Montegrosso d’Asti e Vigliano d’Asti, segnalando alla Procura della Repubblica per il reato di immigrazione clandestina cinque ragazze, tutte di origine albanese, poiché non in regola con i documenti necessari per permanere sul territorio nazionale.