I tortonesi Ormelli e Sozzani coinvolti nell’inchiesta sugli appalti che interessano anche Amag Reti Idriche di Alessandria e Acos Gestione Acqua di Novi Ligure

Milano – Figurano anche due tortonesi nell’inchiesta condotta dalla direzione antimafia di Milano su un giro di tangenti nell’ambito dei pubblici appalti. La Guardia di Finanza, insieme ai carabinieri di Monza e Varese, ha eseguito stamane 43 ordinanze di custodia cautelare (12 in carcere) a carico di imprenditori, esponenti politici ed amministratori, accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, corruzione, turbativa d’asta, mentre sono 95 le persone indagate.

I tortonesi coinvolti sono Andrea Ormelli, 54 anni, residente a Monleale, direttore tecnico della ditta Simedil Srl di Novate Milanese, specializzata in costruzioni, restauri, manutenzioni, movimento terra, impianti civili e industriali e consulenza tecnica che fa capo a Renato Napoli, ed il parlamentare novarese di Forza Italia Diego Sozzani, 58 anni (nella foto), che abita a Tortona essendo il marito di Manuela Patta, ex assessore comunale a Tortona (Giunta Berutti). La gip Raffaella Mascarino sta infatti indagando anche sul filone piemontese dell’inchiesta della Dda di Milano, per la quale esistono intercettazioni a proposito della vicenda su un presunto finanziamento illecito. Intercettazioni “estremamente significative” scrive la giudice milanese “perché delineano uno spaccato quanto mai disarmante, sia nell’agire di coloro che sono chiamati a ricoprire la delicata funzione di governare la cosa pubblica sia, soprattutto, del sentire dei privati, i quali pensano che nel nostro sistema sia necessario elargire prebende ai politici che hanno buone possibilità di essere eletti per assicurarsi future corsie preferenziali”. Nella vicenda è finito anche Mauro Tolbar, di Divignano (Novara), il faccendiere vicino a Sozzani che si sarebbe adoperato per favorire la società Ecol-Service di Corsico (Milano). Era lui a tenere i rapporti con enti della Regione Piemonte (di cui Sozzani era stato consigliere regionale prima di essere eletto in Parlamento) nella fattispecie a Torino, Novara, Alessandria con Amag Reti Idriche per una procedura aperta per il servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali e relativo smaltimento di rifiuti per il periodo di dodici mesi, e Novi Ligure con Acos Gestione Acqua per una procedura aperta per l’affidamento del servizio di nolo cassoni, prelevo, scaricamento e smaltimento in impianti autorizzati di fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue urbane (a lato l’estratto dell’ordinanza della Gip Mascarino).

Coinvolto anche l’ex coordinatore provinciale di Varese di Forza Italia Gioacchino Caianiello, finito in carcere, che avrebbe consigliato all’imprenditore D’Alfonso di non dare a Sozzani più di 10.000 euro usati, pare, da Forza Italia nel marzo 2018 per finanziare alcuni candidati azzurri, soldi versati con un bonifico in pagamento di una falsa fattura di una società terza. Infatti, come si legge nell’ordinanza cautelare, D’Alfonso “in occasione della campagna 2018 per le consultazioni politiche e regionali” avrebbe corrisposto “sistematici finanziamenti illeciti a soggetti politici”, tra cui Fabio Altitonante, consigliere lombardo di FI arrestato, Diego Sozzani, parlamentare di FI (chiesto l’arresto) e Angelo Palumbo, anche lui di FI, “nonché al partito ‘Fratelli d’Italia’”.

È lo stesso Sozzani, secondo la gip Mascarino, ad ammettere durante una conversazione del 13 gennaio 2018 intercettata prima della sua elezione in Parlamento, “la pratica della costante strumentalizzazione del suo potere di influenza politica per trarne benefici di tipo economico”. Le indagini sono tutt’ora in corso e il ruolo di Ormelli e Sozzani dovrà essere accertato come peraltro quello di tutti gli altri indagati.

Secondo quanto emerso dagli atti, Ormelli, uomo di fiducia di Napoli, si sarebbe accordato per “interfacciarsi con i referenti di imprese pubbliche”, quali Metropolitane Milanesi e A2A Spa, attiva nel settore del teleriscaldamento, per “promuovere un cartello” al fine di “concordare il contenuto delle offerte di partecipazione alla gara” e stringere accordi “di reciproca assistenza”. L’obiettivo sarebbe stato quello di “spartirsi l’aggiudicazione di lotti”, “turbando il regolare svolgimento della gara”.

“Il coordinamento regionale di Forza Italia Lombardia” ha “disposto la temporanea sospensione dalle cariche all’interno del Movimento” dei dirigenti raggiunti da provvedimenti cautelari per l’inchiesta di Milano. Lo scrive in una nota Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia e coordinatrice regionale azzurra in Lombardia. Il partito ribadisce “la propria linea garantista e la convinzione che i propri dirigenti colpiti da provvedimenti cautelari potranno dimostrare l’estraneità ai fatti che vengono loro contestati”.