Lanciata carne di maiale contro il centro islamico di Novi

Novi Ligure – Lancia un sacchetto contenente carne di maiale contro la porta d’ingresso del centro islamico di via Mazzini, a Novi Ligure, e si dà alla fuga. È successo la mattina del primo maggio intorno alle 4.20, quando Abdellah El Attari, presidente del centro culturale islamico, insieme ad altri fedeli intervenuti alla veglia di preghiera in preparazione del Ramadan (il mese sacro dei mussulmani), ha udito un rumore provenire dall’ingresso, un tonfo alla porta. Accorso per dare un’occhiata, ha dunque scoperto la carne suina lanciata in segno di spregio alla sua cultura e notato un uomo che si allontanava di corsa lungo la via.

“Inizialmente volevamo presentare denuncia – dice El Attari –, ma poi abbiamo soprasseduto: si tratta di un gesto che non merita risposta. Da oltre vent’anni la nostra comunità si riunisce e prega in Via Cavour, e non c’è mai stato alcun problema. Non capisco perché ora il trasferimento in Via Mazzini sia tanto osteggiato”.

È infatti da una decina di giorni che il centro si è trasferito nella nuova sede, all’interno dei locali dell’ex ristorante Petit Chateau, e non sono mancate le polemiche che di questi tempi accompagnano spesso, senza distinzioni, le iniziative della comunità mussulmana in Italia. Essendo il maiale considerato “animale impuro” nel Corano (così come nell’Antico Testamento), è ovvio che il gesto del primo maggio sia stato compiuto come affronto alle tradizioni dei cittadini novesi appartenenti a tale comunità. A dimostrazione che, purtroppo, fra buonisti alla matriciana da un lato, e rozzi xenofobi dall’altro, le file dei veri liberali nel Belpaese si sono tremendamente assottigliate.