Misteriosa morte di uno 007 italiano a Parigi

Parigi (g.a.) – Un funzionario di Palazzo Chigi di 50 anni è stato trovato morto a Parigi nella notte tra domenica e lunedì nei pressi dell’Aparthotel dove alloggiava a Montmartre. Lo riferisce il sito del settimanale francese Le Point, secondo cui l’uomo era a Parigi dal 3 maggio, ed era un membro dei servizi. Aveva una ferita sanguinante sotto il mento e sul posto sono state trovate tracce di vomito. La polizia, aggiunge il settimanale, avrebbe trovato nella sua cassaforte in hotel una chiave con un codice, una busta con 85 biglietti da 20 euro, una chiavetta Usb, una carta Sd e un adattatore per carta Sd. La procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte.

