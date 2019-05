Pozzi inquinati nella zona della Pieve a Novi: al momento ne sono stati scoperti sei, solventi anche cento volte oltre i limiti

Novi Ligure – Si allarga il numero dei pozzi inquinati da solventi clorurati a Novi Ligure, e per la precisione nel quartiere del Basso Pieve ma non solo.

In base a risultati trasmessi dall’Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente, ai primi due pozzi della casa di riposo Serenella, se ne sono aggiunti altri quattro e per la precisione nelle vie Montesanto e Principe Lucedio e nella zona artigianale Cipian, ex Formificio Milanese e zona laghetto.

Sei pozzi inquinati, in tutto, e non un inquinamento da poco, anzi. I valori previsti per legge sono stati superati tra le dieci e le cento volte. Ad essere rilevate sono state sostanze come il cloroformio, tetracloroetilene, diclorobenzene, toluene, xilene, tricloroetilene. Non è, comunque, a rischio l’acquedotto comunale. I pozzi della Serenella erano usati a scopi irrigui e non direttamente per motivi alimentari.

A questo punto bisognerà far luce su un fenomeno che ora sembra spingersi verso la città, avendo coinvolto via Montesanto (pozzo all’altezza del civico 13) con il cloroformio e via Lucedio (civico 19/A) dove il tetracloroetilene è stato superato di 6 volte (6 microgrammi /litro contro l’1,1 massimo previsto dalla legge).

In base a quanto rilevato dai tecnici dell’Arpa, che stanno lavorando in collaborazione con dei geologi, non sarebbero i cantieri del Terzo Valico, presi all’inizio in considerazione, i responsabili dell’inquinamento dato che si trovano a valle.

Dunque da dove arrivano gli inquinanti? Al momento solo ipotesi ma nessuna certezza.

Secondo quanto ipotizzato da Alberto Maffiotti, direttore dell’Arpa “potrebbero essere vari i soggetti responsabili. Nelle prossime settimane proseguiremo le indagini su tutta la zona ma dobbiamo ancora incontrare il Comune. Non parliamo di uso di acqua potabile, qui il problema è di qualità di acqua di falda che potrebbe riflettersi negativamente sui corsi d’acqua”.

Esclusa l’ipotesi di un vecchio deposito, attivo in zona ancor prima della Seconda Guerra Mondiale.

“Non penserei a un vecchio deposito di benzine – ha specificato Maffiotti – perché abbiamo riscontrato in prevalenza Ttrieline e cloroderivati che non c’entrano nulla con la benzina. Tali sostanze, in passato, erano utilizzate nelle case di cura e negli ospedali. Il cloroformio in particolare potrebbe giustificare il caso della casa di riposo dove ci sono elevate concentrazioni. Ma si usavano anche nelle industrie. La trielina era ad esempio usata per sciogliere e diluire vernici”.