Da Unione Sindacale di Base – Pubblico impiego e settore privato

Sciopero Nazionale: avviso

Le Associazioni Sindacali USB – P.I. [Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego] e ANIEF [Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori] hanno proclamato uno sciopero generale nazionale dei dipendenti pubblici in tutti i comparti del Pubblico Impiego, compresi i lavoratori della scuola, dei vigili del fuoco e i lavoratori precari di qualsiasi tipologia contrattuale per l’intera giornata di venerdì 10 maggio 2019.

Manifestazione al Ministero della Funzione Pubblica ore 10,30 Piazzetta Vidoni per chiedere il riconoscimento concreto della dignità della funzione che svolgono ogni giorno al servizio dei cittadini, a partire dallo stanziamento di risorse adeguate per il rinnovo dei contratti.