Dopo la visita di Brumotti tornano al centro dell’attenzione i giardini della stazione: tre spacciatori espulsi e presidio permanente della Polizia Municipale

Alessandria – A dirla tutta, fa un po’ cader le braccia pensare che potrebbero esserci voluti Brumotti e le telecamere di Striscia la Notizia affinché, a livello istituzionale, qualcosa si muovesse intorno ai cosiddetti “giardini della stazione” di Alessandria, ma sta di fatto che dopo il servizio andato in onda su Canale5 lo scorso lunedì qualcosa sia successo. Complice l’indignazione di molti cittadini nel vedere alcuni extracomunitari che, con aria strafottente, si scattavano un selfie col noto inviato dopo esser stati pizzicati a spacciare cocaina, per due di loro, irregolari nel nostro Paese, è infatti scattato l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro sette giorni, mentre un terzo, considerato il più pericoloso, sarà scortato oggi stesso al Centro per l’espulsione.

Il questore Morelli ha ricordato che nella zona sono effettuati sistematici controlli coordinati con tutte le altre forze dell’ordine e con la Prefettura, ma che comunque “le pattuglie devono muoversi in tutta la città”, e quindi non è sempre possibile essere presenti. La Questura, assicura tuttavia Morelli, implementerà i servizi per contrastare il degrado dei giardini pubblici e aumentare così “la percezione di sicurezza dei cittadini”.

In questo senso, una sponda potrebbe venire a breve da Palazzo Rosso, essendo che il sindaco Cuttica di Revigliasco ha ribadito l’impegno ad ultimare il presidio dei Vigili Urbani nella struttura dell’ex acquedotto, lungo il lato dei giardini affacciato su Corso Crimea, al fine di limitare al massimo la presenza dei soggetti poco raccomandabili che ad oggi stazionano regolarmente da quelle parti.

Tuttavia, come ammette lo stesso Cuttica, il fenomeno dello spaccio ad Alessandria è “più grande rispetto alle forze a disposizione da mettere in campo. Per contrastarlo occorrono forza e fermezza: norme appropriate a livello nazionale che permettano di non vedere rilasciate queste persone poco dopo essere fermate”. Il presidio in loco può rivelarsi però un buon deterrente, e il primo cittadino sottolinea a tal proposito come i controlli costanti abbiano “debellato il problema dei posteggiatori abusivi in Piazzale Berlinguer”.