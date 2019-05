Rapinò l’anno scorso Massimo Garitta, l’uomo trovato poi morto alla periferia di Ovada a Capodanno: arrestato

Arquata Scrivia – E’ finito in carcere nei giorni scorsi Giuseppe Motto, quarantaduenne di Arquata Scrivia già noto alle forze dell’ordine a causa di alcuni reati commessi nel 2018: rapina e lesioni personali.

L’uomo, già sottoposto a regime di arresti domiciliari, era stato arrestato dai Carabinieri nel febbraio del 2018 in seguito ad una rapina commessa ai danni di Massimo Garitta, il clochard vittima dell’omicidio di Capodanno in cui è coinvolta Aurela Perhati, recentemente scarcerata per poter seguire terapie psicologiche idonee in una struttura specializzata.

Fu proprio Garitta a fornire ai militari le indicazioni che porteranno poi all’incriminazione di Motto, il quale aveva scontato un breve periodo di carcere per poi finire ai domiciliari in attesa della definizione del processo.

Riconosciuto colpevole, per lui le porte della prigione si sono riaperte. E lì infatti che finirà di scontare la pena.