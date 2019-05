Si ribalta con l’auto e finisce nel fosso: illeso

Casale Monferrato – Esce di strada e si ribalta paurosamente nel fosso. È avvenuto verso le 16.30 in Strada Pontestura, a Casale Monferrato, dove a soccorre il conducente della Fiat 500 cappottata sono accorsi i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale di Casale e gli operatori del 118.

L’uomo, fortunatamente illeso, ha sbandato e si è ribaltato per motivi ancora in corso di accertamento.