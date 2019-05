Teneva abusivamente delle armi in casa ed era anche un falso veterinario: denunciato

Bistagno – In casa aveva due fucili da caccia e alcune munizioni di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Con l’accusa di detenzione abusiva di armi e falsità in atti è finito nei guai, nei giorni scorsi, un cinquantasettenne di Bistagno, A.Q., rintracciato e denunciato dai Carabinieri.

I militari in realtà, stavano seguendo l’uomo per un furto in abitazione avvenuto alcuni giorni prima e di cui era uno dei sospettati dato che ne era un frequentatore.

Richiesto e ottenuto dalla Procura di Alessandria un decreto di perquisizione della sua casa, gli uomini della Benemerita hanno, poi, trovato i due fucili e le munizioni.

Ma non è finita qui. Condotto in caserma per la redazione degli atti, quando l’uomo ha mostrato la carta di identità, i militari si sono accorti che alla voce “professione” era riportata quella di medico-veterinario. Tutto falso, dato che l’uomo, secondo quanto scoperto dagli inquirenti, era solo stato iscritto alla relativa facoltà universitaria.

I Carabinieri hanno così proceduto al sequestro della carta d’identità, aggiungendo all’accusa di detenzione abusiva di armi comuni da sparo quella di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità.

Le indagini proseguiranno per accertare se l’uomo abbia anche esercitato abusivamente la professione veterinaria.