Confermati i sedici anni di carcere per Massimiliano Ammenti, il medico casalese che la notte tra il 20 e 21 giugno 2017 uccise il collega Andrea Juvara

Alessandria – È stata confermata in Corte d’Appello la condanna a sedici anni inflitta in primo grado al casalese Massimiliano Ammenti (nella foto), medico cinquantatreenne che nella notte fra il 20 e il 21 giugno 2017 uccise il collega Andrea Juvara con numerose coltellate sorprendendolo nel sonno a casa propria, in cascina Varacca 34, a San Martino di Rosignano.

Pare che fra i due vi fosse stata un certa rivalità nel periodo in cui entrambi operavano al Pronto Soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Casale. Poi Juvara era passato ad altro reparto, ma Ammenti si era messo in testa che il collega l’avesse preso di mira, che lo sbeffeggiasse di continuo, tanto che, nel proprio delirio, l’aveva trasformato nell’emblema del male, fino a decidere di ucciderlo.

Il verdetto precedente era stato impugnato dall’avvocato difensore, Mario Boccassi, che contava di poter ottenere uno sconto di pena invocando le attenuanti generiche e la prevalenza della seminfermità mentale, riconosciuta al suo assistito, sull’aggravante della cosiddetta “minorata difesa” opposta dalla vittima, aggredita mentre dormiva. Il giudice, tuttavia, non ha concesso alcuno sconto, e quindi i sedici anni di reclusione sono rimasti. Del resto, nessun testimone ha mai confermato che la vittima avesse tenuto comportamenti scorretti o leggeri verso Ammenti; al contrario, avendone intuito il carattere patologicamente introverso, cercava di sdrammatizzare il suo umore. Ma il medico del Pronto Soccorso decise che era il nemico da eliminare.

L’omicida, che ai tempi era stato individuato nel giro di ventiquattr’ore sulla base d’indizi e poi di prove schiaccianti, dovrà quindi scontare fino in fondo la pena inflitta già in primo grado dal Gup di Vercelli Fabrizio Felice. Non si esclude però il ricorso in Cassazione.