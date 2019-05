Maxi evasione scoperta dalla Guardia di Finanza di Alessandria con l’operazione “Sole orientale”

Alessandria – Maxi evasione scoperta dalle Fiamme Gialle alessandrine a seguito di un’articolata attività ispettiva nei confronti di diversi soggetti di nazionalità cinese che, dal 2013 al 2018, hanno gestito un ristorante, un bar e una società edile ad Alessandria, luogo di residenza di tutti i titolari.

Al termine di una serie di accertamenti fiscali, i militari hanno contestato loro l’evasione di alcuni milioni di euro ed un mancato versamento dell’Iva di poco inferiore al milione. Rilevati inoltre illeciti amministrativi per l’omessa istituzione del Libro Unico del Lavoro nei confronti di una società sottoposta a verifica, nonché la registrazione infedele dei dipendenti da parte di altre aziende.

Tali violazioni sono state segnalate all’Ufficio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, mentre la Camera di Commercio è stata informata circa il mancato deposito del bilancio d’esercizio.

La ricostruzione del volume d’affari delle imprese individuate, rivelatasi particolarmente complessa a causa di una contabilità quasi del tutto assente nella maggior parte dei casi, ha comportato inoltre la denuncia all’Autorità Giudiziaria di tre persone per non aver presentato la dichiarazione dei redditi.