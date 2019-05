Playoff, sale la “febbre” in casa Alessandria in vista della sfida esterna contro la Pro Vercelli: tutto esaurito nel Settore Ospiti dello stadio “Piola”

Alessandria – Manca ancora qualche giorno prima del match d’esordio ai playoff di serie C dell’Alessandria. I Grigi sfideranno domenica, allo stadio “Piola” alle 20:30, la Pro Vercelli eppure oggi, in meno di tre ore, sono stati venduti già 575 biglietti, quelli per il settore ospiti dello stadio vercellese.

La Pro Vercelli, per chi vorrà seguire l’Alessandria in trasferta, ha riservato ulteriori posti per i tifosi Grigi in Gradinata Nord nei settori P, Q e F, al costo di 10 euro comprensivo di diritti di prevendita.

I biglietti si possono acquistare online sul sito di Vivaticket e nei seguenti punti vendita autorizzati: Tabaccheria Rovereto, in Spalto Rovereto, L’Oblò, Via Genova 128 – Spinetta Marengo, S.O.M.S. Oviglio – Grigi Club “Gino Armano”, Via XX Settembre, Sassone Viaggi By Stat, via Saffi, 1 Casale Monferrato, Orava Travel, via Torino, 30 Ovada.