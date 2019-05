Pokèmon Detective Pikachu

Pokémon Detective Pikachu è un film di genere avventura, azione, fantasy del 2019, diretto da Rob Letterman, con Ryan Reynolds e Justice Smith. Uscita al cinema il 09 maggio 2019. Durata 104 minuti. Distribuito da Warner Bros. Italia.

Il film, diretto da Rob Letterman, segue la storia del giovane Tim (Justice Smith), costretto a scoprire cosa sia successo, quando suo padre, il geniale detective privato Harry Goodman, scompare misteriosamente.

Ad aiutarlo nelle indagini l’ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu (voce originale di Ryan Reynolds): un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, Tim e Pikachu uniscono le loro forze in un’avventura elettrizzante per svelare l’intricato mistero.

Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l’universo stesso dei Pokémon.

* DATA USCITA: 09 maggio 2019

* GENERE: Avventura, Azione, Fantasy

* ANNO: 2019

* REGIA: Rob Letterman

* ATTORI: Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe, Bill Nighy, Suki Waterhouse, Rita Ora

* PAESE: USA, Giappone

* DURATA: 104 Min

* DISTRIBUZIONE: Warner Bros. Italia.