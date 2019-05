Alessandria dice di sì al Gay Pride ma dice di no all’Adunata degli Alpini

Alessandria (Max Corradi) – Lasciando perdere le tiritere sui conti del Comune (che si possono mettere a posto con una certa facilità nonostante le grida di dolore dell’assessora Lumiera) nel consiglio comunale di ieri è stato detto che, a causa dei conti in rosso, potrebbe saltare l’adunata degli Alpini 2021. Cosa che la dice lunga, non tanto circa le ristrettezze delle casse comunali, ma piuttosto sull’importanza che la giunta alessandrina sembra attribuire alla celebrazione di chi ha combattuto per la Patria, al corpo militare forse più amato, al simbolo vivente che le Penne Nere significano per tutti noi. Ma quello che più fa male è che il Comune di Alessandria non ha avuto nessun dubbio nell’approvare il patrocinio concesso al Gay Pride del prossimo giugno, per una manifestazione di secondo piano rispetto all’adunata degli Alpini, una manifestazione oltretutto di pessimo gusto e non indispensabile a chi crede ancora in valori come la famiglia normale, la Patria, il lavoro, la dignità dell’uomo che si raggiunge anche tramite sacrifici perché la libertà non deve essere selvaggia ma cosciente e deve rispettare l’altro. Dato poi che gli Alpini portano sempre gente e turisti che spendono, dando modo ai commercianti di realizzare buoni profitti, il parere favorevole alla festa delle Penne Nere in Alessandria equivale al parere favorevole per un investimento sicuro a favore dei nostri commercianti.

Che i soldi allora c’entrino poco?

Forse. Ma il punto è un altro: la leggerezza con cui, apparentemente, s’ipotizza di sacrificare una simile celebrazione invece di darsi da fare affinché possa svolgersi proprio qui da noi per la prima volta. Il che, per carità, è una scelta legittima, e tuttavia è una scelta che tende ad evidenziare quali siano i valori a cui Cuttica e amici sono più attaccati e quelli su cui, al contrario, ritengono si possa soprassedere.

Gli è che il Sindaco Professor Marchese Gianfranco Cuttica di Revigliasco (se non lo chiami così non si gira) è alla seconda decisione molto indigesta a noi cittadini, dopo quella presa per scoprire una lapide sulla facciata del liceo scientifico Galilei che ricorda un aviatore brasiliano su un bombardiere americano che, sorvolando Alessandria sul finire della seconda guerra mondiale, è stato colpito dalla nostra contraerea ed è stato abbattuto. Come dire, nella capitale della Mandrognìa si onorano i trans e chi ci voleva bombardare, e si dimenticano gli eroi che ci hanno difeso.

A parziale attenuante di questa scelta scellerata sta il fatto che l’assessore competente in materia di manifestazioni è Cherima Fteita Firial (nella foto a lato), una donna di origine marocchina ancorché nata a Casale che fa sapere di chiamarsi anche Maria. L’attenuante consiste nel fatto che in Marocco, Paese d’origine dell’assessora, sono molto più popolari i gay degli Alpini, ed ecco forse spiegato il motivo della scelta presa da Cherima Fteita Firial, alias Maria, che a giugno ci costringerà ad assistere alla sfilata del Gay Pride.