Condannato in Romania per furto aggravato, è scovato ed arrestato a Casale

Casale Monferrato – Condannato a un anno e tre mesi per furto aggravato in Romania, suo paese di origine, è rintracciato a Casale Monferrato dai Carabinieri del NOR e arrestato.

N. B. N., un rumeno di 46 anni, alloggiava infatti da alcuni parenti con regolare domicilio in frazione Terranova, ma in Italia risultava senza fissa dimora. I militari, attraverso attività tecniche e tradizionali di polizia giudiziaria, sono riusciti a risalire all’uomo ricostruendo poi la sua quotidianità nel casalese, e a quel punto, operate tutte le verifiche del caso, lo hanno arrestato.

N. B. N. è stato dunque recluso nel carcere di Vercelli, e, in seguito, estradato in Romania.