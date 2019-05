Giro di fatture false da nove milioni: nei guai con la Finanza azienda alessandrina specializzata in pulizie industriali

Alessandria – Una misura cautelare e il sequestro preventivo di 3,5 milioni di euro sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Alessandria nei confronti di David Colonna, rappresentante legale della Adi srl, azienda di Basaluzzo specializzata in fornitura e assistenza su prodotti per la pulizia industriale e civile, movimento terra e settore stradale, al centro di un meccanismo fraudolento finalizzato alla frode fiscale.

Nove milioni di euro il “giro” scoperto dalle Fiamme Gialle, con un risparmio di imposta di 3,5 milioni. Le indagini hanno portato anche alla denuncia di nove persone.

Tutto è nato dalla verifica fiscale in un’azienda genovese evasore totale, dalla quale sono emerse fatturazioni fittizie verso la societa alessandrina.

A Colonna, oltre alla notifica di arresti domiciliari, sono stati sequestrati anche denaro, beni immobili e mobili per 3 milioni e 500.000 euro.

Su un camion noleggiato per l’occasione, le Fiamme Gialle hanno anche caricato una Lamborghini e un Suv della Mercedes che Colonna teneva a Basaluzzo, nel garage della sua azienda.

Un meccanismo fraudolento, quello scoperto dai finanzieri, che è andato avanti dal 2012 al 2017. Il tutto è avvenuto con la collaborazione di cinque società cartiere della provincia di Genova, create per emettere fatture false.

Lo schema era ben collaudato e prevedeva quattro fasi: l’emissione di fatture per operazioni inesistenti ad opera delle cinque società cartiere, il pagamento attraverso bonifico bancario, il prelevamento di denaro dai conti delle “cartiere” ad opera di soggetti privi di reale capacita economica, la restituzione del denaro in contante al beneficiario della frode.