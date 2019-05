Grave un ottantottenne precipitato da un albero che stava potando nella sua abitazione

Momo – Ha perso l’equilibrio mentre stava potando un albero, nella sua abitazione di via Spagoli a Momo, nel novarese, precipitando da un’altezza di quasi tre metri.

È in gravi condizioni un uomo di 88 anni, soccorso dall’equipe del 118 che ieri attorno alle 15 è giunta sul posto con l’elicottero.

Il velivolo è atterrato al campo sportivo di via San Rocco, a meno di trecento metri dal luogo dell’incidente. L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale Maggiore di Novara in gravi condizioni. La prognosi è riservata.

In base ai primi riscontri, pare che la causa possa essere stata un malore di origine cardiaca.