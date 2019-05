In manette i quattro responsabili che avevano narcotizzato, derubato e ricattato un invalido nordafricano

Vercelli – Lesioni, estorsioni e rapina aggravate. Sono le accuse che hanno portato in carcere quattro persone, cittadini marocchini, tra i 20 e i 30 anni.

Un paio sono già noti alle forze dell’ordine vercellesi ed indagati per diverse rapine in strada in cui le vittime erano dei ragazzini. Ma l’indagine, conclusasi la settimana scorsa con gli ultimi arresti, ha dimostrato che non si limitavano solo a questo.

La vicenda ha avuto inizio a gennaio quando un cinquantasettenne di origini nordafricane, invalido all’85 per cento, si era presentato in Questura raccontando che due persone lo avevano picchiato e derubato.

Non solo: con la minaccia di rivelare le sue preferenze sessuali lo avevano accompagnato con la forza fino a un bancomat per fargli prelevare mille euro e farseli consegnare.

Un racconto che ha trovato molti riscontri nelle indagini che erano iniziate da parte della Polizia tant’è che per i due estorsori era scattato il divieto di avvicinamento nei confronti della vittima.

Ma la storia non si era chiusa qui, anzi.

Alla ricerca di vendetta, uno dei due estorsori ha elaborato un piano decisamente diabolico e per farlo si è servito di due ragazze minorenni.

Minacciandole le hanno obbligate ad adescare il cinquantasettenne proponendogli un festino a luci rosse a base di alcol e droga. Lui, affetto da gravi patologie e fragile psicologicamente, è caduto nel tranello. La sera del festino alla sua porta, oltre alle ragazze, si è presentato anche il secondo estorsore, con cui la vittima aveva un legame stretto. Una volta entrato in casa il ragazzo nordafricano ha corretto il cocktail del padrone di casa con del sonnifero.

Rimasto stordito dal narcotico, l’uomo è stato legato ed imbavagliato e i due marocchini, a quel punto, hanno avuto tutto il tempo di svuotargli l’appartamento.

Alla fine, non contenti, lo hanno denudato e ripreso con il telefonino.

È stata la polizia a ritrovare il cinquantasettenne solo due giorni dopo, ancora privo di coscienza. Gli agenti, che dovevano notificargli un atto relativo alla prima estorsione, hanno dovuto sfondare la porta di casa sua perché lui non rispondeva.

Da qui l’inizio di una seconda indagine che, alla fine, ha portato all’arresto, in tutto, di quattro persone.

Per attuare la cattura dei responsabili era stato combinato, in un locale di Vercelli, un incontro tra l’uomo, che stava anche subendo ricatti sul cellulare tramite messaggi, e i due marocchini che si sono presentati all’appuntamento assieme ad un terzo complice, arrivato da Rimini.

Ripresi dai poliziotti, i tre si sono fatti consegnare 500 euro che erano già stati segnati in Questura. E’ scattato così l’arresto in flagranza. Al polso avevano addirittura degli orologi rubati nell’appartamento dell’uomo la sera del festino.

Il loro piano, secondo quanto accertato dagli inquirenti, era continuare nel ricatto visto che nella chiavetta usb che avrebbero consegnato alla vittima non c’erano i file con i filmati della serata. L’indagine è poi proseguita con le ordinanze di custodia cautelare per i complici. In manette sono finiti il picchiatore e anche la mente del piano, ossia il marocchino che aveva tentato la prima estorsione, fermato a Bolzano mentre cercava di lasciare il Paese.