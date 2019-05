Prometteva notti di fuoco, poi li narcotizzava e infine li derubava: arrestata ammaliatrice bulgara residente a Valenza

Casale Monferrato – L’Autorità Giudiziaria di Vercelli ha emesso una misura di custodia cautelare in carcere per K. M., trentanovenne bulgara residente a Valenza, accusata di aver narcotizzato e derubato due uomini conosciuti on-line.

L’arresto, eseguito il 7 maggio scorso dalla Polizia di Casale Monferrato, è scattato dopo un’attività investigativa iniziata già il 20 marzo, quando gli agenti erano stati messi al corrente dell’accesso al Pronto Soccorso di un casalese di sessant’anni vittima di una rapina nella propria abitazione da parte di una donna che l’aveva anche drogato.

L’uomo, una volta sentito in Questura, aveva detto di aver conosciuto K. M. su un sito di incontri e di aver organizzato con lei un appuntamento in città sabato 16 marzo. Dopo un primo contatto nei paraggi della stazione ferroviaria, erano poi andati a casa di lui, dove la donna, esternando la volontà di avere un rapporto sessuale, gli aveva proposto d’ingerire una polverina che, a suo dire, avrebbe giovato alla “prestazione”. In realtà, si trattava di un potente narcotico, essendo che la vittima, dopo l’assunzione, era caduta in uno stato di sonnolenza durato ore, sino alla notte della domenica. A quel punto, una volta ritrovata lucidità, l’amara scoperta: con la ragazza erano spariti anche bancomat, denaro contante, un orologio da polso e due telefoni cellulari.

Dopo le prime indagini, la trentanovenne era stata identificata e segnalata in stato di libertà alla Magistratura per il reato di rapina. Solo in seguito, attraverso ulteriori approfondimenti, gli investigatori erano poi risaliti anche ad una seconda vittima, un uomo residente a Novara al quale K. M., con modalità analoghe, aveva sottratto fotocamere, telefonini, preziosi assortiti e due orologi da polso.

Entrambi i derubati, in una successiva individuazione fotografica, hanno riconosciuto K. M. quale autrice delle rapine, e a quel punto gli agenti sono passati all’azione. Sorpresa durante un altro incontro “amoroso” a Genova, la malvivente è stata sottoposta ad una perquisizione personale da cui è risultata in possesso di un flacone di narcotico nascosto in borsetta.

Come gli altri due uomini, anche quest’ultimo ha poi confermato di aver conosciuto la donna in rete, e attraverso un’ulteriore perquisizione, stavolta a casa di lei, sono stati scoperti alcuni degli oggetti trafugati alle vittime.

K. M. si trova ora reclusa nel carcere di Vercelli.