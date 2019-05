Rapinarono banca ad Asti lo scorso novembre: in manette due catanesi

Asti – Il 2 novembre, ad Asti, avevano rapinato la Banca di Credito Cooperativo d’Alba, Langhe, Roero e Canavese in corso Alfieri, portandosi via 15.500 euro.

Al termine di un’indagine articolata, la Squadra Mobile di Asti, stamane nelle primissime ore dell’alba, ha arrestato a Catania i responsabili di quel “colpo”, grazie anche all’aiuto dei colleghi della Squadra Mobile catanese.

La misura è stata emessa dal Tribunale di Asti, Ufficio GIP, che ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero inquirente, Davide Greco.

Le manette ai polsi sono scattate per due catanesi, C.F., 23 anni, e P.L., di 29, con a carico precedenti di polizia.

Quel giorno i due erano entrati in banca con maschere per nascondere il volto e armati di coltello. Dopo essersi fatti consegnare la somma di 15.500 euro, avevano chiuso tutti i presenti all’interno di due uffici, togliendogli i telefoni cellulari.

Ma uno dei due, imprudentemente, aveva chiamato l’altro con un diminutivo prima di fuggire a bordo di una Fiat 500 X di colore bianco con tettuccio nero.

Un particolare che non è sfuggito agli ostaggi che avevano, poi, riferito il tutto alla Polizia.

La minuziosa ricerca di indizi, l’acquisizione di diverse telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, ha poi condotto gli investigatori in Sicilia, dove è stata rintracciata l’autovettura utilizzata per la fuga, usata da una persona titolare di una società di autonoleggio di Catania e con precedenti di Polizia.

La Polizia di Asti, assieme a quella di Catania, ha poi effettuato delle perquisizioni domiciliari che consentivano di rinvenire e sequestrare svariato materiale probatorio ritenuto utile alle indagini.

I due indagati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti nel carcere di Catania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.