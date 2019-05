Ancora un incidente sul lavoro alla Ibl di Coniolo: elettricista grave all’ospedale

Coniolo – Ieri pomeriggio verso le quattro un elettricista di 49 anni, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Casale Monferrato in seguito ad un grave incidente sul lavoro alla ditta Ibl di Coniolo, nel casalese, azienda che si occupa di lavorazione di legnami e derivati. L’uomo, D.L. di 49 anni, originario di Villorba in provincia di Treviso, stava collaudando un macchinario per la lavorazione e il recupero del legname (nella foto) quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato al suolo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, D.L. stava effettuando dei collegamenti elettrici nella parte superiore dell’impianto quando sarebbe incastrato nella macchina ed è stato poi liberato dai Vigili del Fuoco: pare che le sue condizioni siano serie. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Casale e lo Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro).

Si tratta del secondo incidente sul lavoro di una certa gravità che si è verificato nella stessa ditta in poco più di tre mesi. La mattina di giovedì 31 gennaio verso le 8:20, infatti, perdeva la vita un operaio di 42 anni della ditta I-PAN nel sito produttivo Ibl, rimanendo schiacciato da un macchinario mentre svolgeva l’attività quotidiana di sua competenza.

Attualmente sono in corso indagini da parte della magistratura per accertare eventuali responsabilità mentre l’esatta dinamica dell’accaduto è ora al vaglio dei Carabinieri di Ozzano e della Compagnia di Casale Monferrato, intervenuti insieme allo Spresal.