Sul Venezuela ci permettiamo di rispondere brevemente al dottor Giuseppe Conte

Red – Leggiamo sul foglio della Fca una lunga risposta del nostro premier Giuseppe Conte alla lettera aperta di Juan Guaidó, Presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana, pubblicata ieri sempre sul foglio di Debenedetti, Elkann e C.

Conte, a proposito del Venezuela, scrive che “l’Italia, assieme agli altri Paesi dell’Unione europea, ha sempre distinto, in modo lineare e coerente, gli organi democraticamente eletti, quale l’Assemblea nazionale da lei presieduta, dagli organi privi di legittimità democratica, quale la Presidenza della Repubblica”. No, ci dispiace egregio dottor Conte, ma lei non può scrivere quello che ha scritto per due motivi: innanzi tutto perché è inesatto e poi perché non rappresenta assolutamente il pensiero degli italiani, ma il suo e dei suoi amici. Le ricordiamo infatti che il presidente del Venezuela Maduro ha vinto le presidenziali due volte consecutive: il 14 aprile 2013 battendo Henrique Capriles Radonski di Prima la Giustizia, con esito ratificato dal Consiglio Nazionale Elettorale (CNE), che ne ha decretato la vittoria col 50,78% dei voti, e la seconda volta il 21 maggio 2018 quando Maduro ha prevalso nettamente sugli antagonisti Henri Falcón e Javier Bertucci col 67,84% dei voti.

Per cui quello che scrive lei, dottor Conte, riguarda solo lei e i suoi amici, e non la nostra redazione insieme a molti italiani.

Come non riguarda moltissime nazioni fra le quali Cina, Iran e Russia, che hanno invece riconosciuto la validità del risultato elettorale favorevole a Maduro. Guarda caso tutte le nazioni oppositrici degli Usa.

Forse non è un caso che gli Usa vogliano destabilizzare il Venezuela per il fatto che vanta giganteschi giacimenti di petrolio, coltan e oro sui quali vorrebbe mettere le mani.

Siamo inoltre curiosi di sapere cosa ne pensi Israele, dato che il presidente Maduro è figlio d’un ebreo sefardita.

Stia bene dottor Conte.

La redazione di Alessandria Oggi