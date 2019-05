L’Alessandria si ferma al primo turno dei playoff: al “Piola” passa la Pro Vercelli

Vercelli (Pro Vercelli 3- Alessandria 1) – L’Alessandria esce al primo turno dei playoff di serie C girone A, battuta 3-1 fuori casa dalla Pro Vercelli al termine di una gara equilibrata, con la truppa allenata da mister Colombo comunque brava a provarci fino alla fine e sostenuta sino alla fine dai circa mille tifosi grigi giunti al “Piola” di Vercelli.

Subito in salita la gara per gli ospiti con una Pro arrembante. Sono ben cinque i calci d’angolo conquistati dai bianchi nei primi 10 minuti, un predominio che si concretizza col colpo di testa vincente di Berra al 9’ che porta in vantaggio i padroni di casa.

La Pro Vercelli sfiora il doppio vantaggio al 23’ con Germano che per un soffio i grigi non devia in rete un cross dal fondo dopo una palla persa.

Alla mezz’ora, però, l’Alessandria pareggia: De Luca devia di schiena la palla in rete, al termine di un batti e ribatti in area vercellese.

L’Alessandria, con la rete del pari, si ringalluzzisce e sfiora il vantaggio al 38’ con Gatto, tiro fuori di poco.

Nella ripresa da segnalare il tiro di De Luca con Moschin che respinge a fatica.

Al quarto d’ora, però, la Pro Vercelli passa in vantaggio in maniera peraltro fortunosa: su un cross dal fondo di Massimiliano Gatto Gazzi devia nella propria porta la sfera, sorprendendo Pop.

I Grigi, comunque, non demordono e ci provano, al 66’, con Gemignani il cui destro si spegne sull’esterno della rete.

All’81’ i locali mettono in ghiaccio il match grazie alla rete messa a segno di testa da Morra su azione innescata da Rosso.

Nel finale l’Alessandria si fa vedere con Akammadu e Tentoni ma senza successo.

Finisce 3-1 per la Pro Vercelli che prosegue il suo cammino ai playoff.

L’Alessandria esce comunque a testa alta tra gli applausi dei propri tifosi.

Pro Vercelli – Alessandria 3-1

Pro Vercelli (4-2-3-1): Moschin; Berra, Tedeschi, Milesi, Mammarella; Sangiorgi, Bellemo; Germano (37’st Comi), M.Gatto (30’st Auriletto), L. Gatto (22’st Rosso); Morra (37’st Azzi). A disp.: Nobile, Mal, Emmanuello, Grillo, Crescenzi, Iezzi, Foglia, Gerbi.All.: Grieco

Alessandria (3-5-2): Pop; Gjura (18’st Sartore), Gazzi, Panizzi; Gemignani, E. Gatto (34’st Akammadu), Maltese, Bellazzini (42’st Gerace), Tentoni; De Luca, Coralli (18’st Santini). A disp.: Cucchietti, Agostinone, Zogkos, Delvino, Scatolini, Badan, Checchin, Prestia. All.: Colombo.

Gol: : pt 8′ Berra, 31′ De Luca; st 15′ Gazzi autorete, 36′ Morra.

Arbitro: Cudini di Fermo.

Ammoniti: Moschin.

Corner: 8-6.

Recuperi: 0+4.