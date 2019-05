Ruba creme e merce per un valore totale di 400 euro: denunciata

Acqui Terme – Con l’accusa di furto aggravato è stata denunciata una rumena di 32 anni, sorpresa a rubare in un supermercato di Acqui Terme.

Il personale ha notato l’atteggiamento sospetto della donna e hanno così allertato i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NOR di Acqui Terme. I militari, giunti sul posto, hanno appurato l’effettivo furto di numerose confezioni di creme e altri beni per un valore di 400 euro.