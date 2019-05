Ruba portafoglio al supermercato ma è “pizzicato” dalle telecamere

Ovada – Grazie alle telecamere i Carabinieri di Ovada sono riusciti a risalire ad un cinquantasettenne ovadese ora accusato di furto.

L’uomo, infatti, pensava di farla franca e di potersi impossessare, senza conseguenze, del portafoglio di uno sbadato cittadino che si era recato al supermercato per fare la spesa e alla cassa, dopo aver pagato, si era dimenticato del portafoglio al momento di lasciare il locale.

Rientrato poco dopo per recuperare denaro e documenti non ha trovato più nulla e ha così sporto denuncia.

I Carabinieri, dopo aver visionato le immagini del centro commerciale, sono riusciti a risalire al ladro.