Salvini ad Alessandria promette tempo mentre i leghisti mandrogni hanno fretta di divorziare dai Grillini

di Andrea Guenna – Una volta un mio amico ebreo, di cui ero collega a Milano nella seconda metà degli anni novanta, a proposito dell’abilità nelle trattative commerciali dei discendenti di Giacobbe, mi ha detto che loro vincono non perché hanno più soldi ma perché hanno più tempo. Il tempo è una variabile a torto ignorata da chi vuole concludere un affare che teme gli sia sfilato di sotto da qualcun altro. Tuttavia se David ha ragione quando da al tempo il ruolo principale nelle trattative, è pur vero che servono anche i soldi che devono essere pronti in ogni tappa d’una trattativa.

Ebbene, servono entrambe le componenti, ma ieri pomeriggio il vicepremier Salvini (nella foto web insieme a Molinari e Cuttica sul palco), a proposito della situazione finanziaria alessandrina (sconquassata dalla giunta di Rita Rossa e compagni che sono riusciti ad inanellare ben cinque falsi bilanci in cinque anni – un record – dopo aver approvato un dissesto inesistente), durante il comizio in Piazza Marconi ha detto che darà più tempo per mettere a posto i conti di Alessandria. E non soldi. E giù acqua dal cielo quasi come se Giove Pluvio volesse rimarcare la bufala appena pronunciata da chi, dispiace dirlo, è in picchiata coi sondaggi (- 3 % in tre giorni). Salvini non è Bossi che, nonostante i minchioni e gli imbroglioni che lo circondavano, sapeva decidere da solo e fare quasi sempre la cosa giusta, mentre oggi bisogna ammettere che Salvini non è il più scaltro in quanto il napoletano Giggino Di Maio sa condurre le trattative, sa aspettare e dare valore al tempo. Ha saputo stare in disparte quando l’altro gigioneggiava, non si è scomposto ed ora è pronto ad assestare il colpo di grazia. E non è un caso che i napoletani siano molto più vicini agli ebrei dei padani.

Gli è che nel corso del pomeriggio in cui il Matteo de Milan è stato fra in mezzo a noi, non è uscita una novità, una proposta, una promessa ragionevole essendo quella del tempo più una trovata di chi non sa cosa dire che una visione di governo. Perché qui non si tratta di essere intorno a un tavolo per trattare, ma si deve rispondere al ministero dell’interno in fretta altrimenti è predissesto. E anche se si rimanda tutto a dopo le elezioni europee, prima o poi i conti bisogna farli, e farli bene una buona volta.

Per il resto il refrain non cambia col Capitano a sbraitare che ci sarà il decreto sicurezza bis scandendo a chiare lettere che “se qualcuno rimpiange i porti aperti, sappia che io sarò un avversario irriducibile”. E così si prepara ad un’altra sconfitta perché dimentica che quel 32% che la Lega avrebbe oggi nei sondaggi, in Parlamento è meno della metà mentre sono i grillini ad essere il partito di maggioranza relativa, per cui se si vota vincono loro. Grave, gravissimo errore di valutazione che potrebbe costargli il ruolo di leader dei sovranisti europei.

Prima di Salvini hanno preso la parola il sindaco Cuttica e il numero due della Lega Riccarcdo Molinari che dal palco ha urlato: “La Castelli è venuta in città a dire che per Alessandria non ci sono soldi? E allora dico che finché alla Camera ci sarà la Lega il decreto salvaRoma non passerà mai”!

Lasciamo perdere.

Mentre il sindaco Cuttica ci è piaciuto quando ha detto: “Anche noi potevamo chiedere il dissesto come hanno fatto altri (Rita Rossa & C., n.d.r.) lasciando pagare i cittadini. Invece Alessandria ce la può fare, noi ci carichiamo la croce, abbiamo idee e progetti: insieme ce la faremo e da parte di Roma ci sarà l’aiuto che potrà dare”.

Per quel che può valere, chi scrive è d’accordo: Alessandria ce la può fare, basta volerlo.