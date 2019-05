Da ANPI-CGIL-CISL-UIL Casale Monferrato

Apprendiamo che sono stati concessi spazi pubblici dal Comune di Terruggia al partito politico Casapound Italia per la presentazione del proprio programma politico.

LA SEZIONE ANPI DI CASALE MONFERRATO HA GIÀ FATTO UN APPELLO PUBBLICO AI CANDIDATI SINDACO PERCHÉ SI ESPRIMANO IN MODO NETTO CONTRO OGNI FORMA DI FASCISMO E RAZZISMO E HA CHIESTO L’IMPEGNO, IN CASO DI VITTORIA ELETTORALE, DI VIETARE OGNI INIZIATIVA DI STAMPO FASCISTA E RAZZISTA.

Ricordiamo a tutti gli amministratori pubblici e alle cittadine e ai cittadini quanto ha sofferto la gente delle nostre colline durante il regime fascista a causa dei rastrellamenti, degli incendi di cascine e delle requisizioni di raccolti e che i nostri Partigiani hanno difeso la popolazione, il lavoro e il raccolto.

Oggi le istituzioni concedono spazi pubblici a coloro che si ispirano a quel regime che ha prodotto tanti lutti e sofferenza al popolo italiano.

L’ANPI, la CGIL, la CISL e la UIL vogliono ricordare a tutte le istituzioni e ai cittadini e alle cittadine i valori della nostra Costituzione repubblicana antifascista.

Questo impone alle istituzioni il dovere di vigilare con atti concreti affinché la storia non si ripeta e impedire il diffondersi di una cultura neofascista e razzista che l’Italia ha già tristemente conosciuto.