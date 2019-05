Da Gruppo Amag

Arrobbio (Presidente Gruppo Amag): “Siamo al fianco del Comune di Alessandria nel sostenere tutte le iniziative che contribuiscono a rendere la città più bella e attrattiva”

Alessandria – “Nei prossimi giorni toccherà a Borgo Rovereto, così come è stato per AleMeraviglia, e per Il Cristo alla Ribalta. Sosterremo sempre più convintamente iniziative, progetti, appuntamenti di qualità, che abbiano lo stesso spirito del nostro Gruppo: ossia rendere Alessandria sempre più bella e attrattiva, capace di accogliere chi la scopre per la prima volta, o magari la riscopre dopo anni. Ma soprattutto con lo spirito di offrire il meglio alla comunità alessandrina, in piena sintonia con l’amministrazione comunale”.

Paolo Arrobbio, presidente del Gruppo AMAG dalla scorsa estate, sottolinea come uno dei punti qualificanti della mission della Multiutility sia proprio reinvestire una parte dei suoi utili (“siamo un gruppo sano, tutte le nostre aziende sono in attivo, e il 22 di maggio presenteremo pubblicamente tutti i dati del bilancio 2018 nell’ambito di un importante convegno a Palatium Vetus”) sul territorio, per sostenerlo, e per fare in modo che anche il tessuto economico e commerciale locale possa trarne beneficio.

“Certamente aree come il Cristo e Borgo Rovereto – evidenzia Arrobbio – rappresentano l’anima profonda di Alessandria, sono parte non solo della sua storia antica e recente, ma anche il fulcro di progetti fortemente orientati al futuro, per cui per il nostro Gruppo è davvero un privilegio poter essere uno dei motori di iniziative che sanno rivitalizzare la città, e offrire non solo divertimento, ma anche generare opportunità per la comunità alessandrina”.

Il Presidente Arrobbio precisa qual è la ‘ratio’ con cui il Gruppo AMAG intende sempre più muoversi, sul fronte del sostegno del territorio: “D’accordo con l’amministrazione del comune di Alessandria, nostro socio di maggioranza, riteniamo che la scelta migliore sia focalizzare i nostri investimenti a sostegno di iniziative forti e ‘qualificanti’, che hanno reale capacità attrattiva, e che sanno essere lievito e stimolo per tutta la comunità, e per la città capoluogo della nostra provincia”.

Ma attenzione, non c’è solo il sostegno alle iniziative dei quartieri, sia pur fondamentali ed identitarie: molto il Gruppo AMAG sta facendo, e intende fare, anche sul fronte dello sport, e del sociale.

“Su questo fronte – evidenzia il Presidente Arrobbio – la parte del leone la fa certamente ALEGAS, la società del nostro Gruppo dedicata alla vendita del gas e dell’energia, che sostiene alcune delle principali realtà sportive del territorio, ma è anche impegnata al fianco di progetti di grande valenza sociale, come il Progetto Casa del Cissaca. Senza dimenticare la collaborazione con Associazioni di Volontariato, Parrocchie e Fondazioni realtà che svolgono un’attività preziosissima, non solo sul fronte del culto, ma della coesione sociale, con una presenza costante all’interno della nostra comunità”.