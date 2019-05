Donna in maglietta e pantaloni scomparsa da ieri pomeriggio

Rivalta Bormida – Ha 57 anni e soffrirebbe di una forte depressione la donna scomparsa da casa ieri pomeriggio. Si sarebbe allontanata volontariamente senza più rientrare ma il convivente ha dato l’allarme solo stamane. Sono subito intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile che stanno continuando le ricerche finché c’è luce per riprendere all’alba in caso di esito negativo. Quando è uscita dalla sua abitazione che si trova a poca distanza dal fiume Bormida, indossava una maglietta e un paio di pantaloni e pare che non abbia portato con sé il cellulare. Durante le ricerche i cani molecolari della Protezione Civile hanno puntato verso Via Roma all’altezza della fermata del pullman. A questo proposito i carabinieri hanno sentito gli autisti, e in effetti pare che la donna sia stata notata nella zona verso le 14,30 ma non sia salita sull’autobus per poi far perdere le proprie tracce forse approfittando di un passaggio.

Secondo i primi accertamenti pare che la donna non sia nuova a simili comportamenti in quanto già in passato si sarebbe allontanata da casa per poi rientrare dopo molte ore.