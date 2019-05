Il “Balilla” di Natale Palli tornerà a Casale: siglata l’intesa

Casale Monferrato – Tornerà a Casale l’aeroplano Ansaldo A1 Balilla col quale il Capitano Natale Palli, nel 1918, compì lo storico volo su Vienna permettendo a Gabriele D’Annunzio di far cadere dall’alto centinaia di volantini sulla capitale austriaca.

Dal Comune di Trento, città dove il velivolo si trova dal 2011, all’interno del Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni, fanno sapere che “Il Balilla è uno dei due soli esemplari ad oggi sopravvissuti dei 274 costruiti tra il 1918 e il 1925 e l’unico ancora in stato completamente originale. Sino alla fine degli anni sessanta, l’aeroplano era esposto a Palazzo Langosco, a Casale Monferrato, e successivamente fu affidato temporaneamente allo storico Museo Aeronautico Caproni di Taliedo (Milano) per il restauro. Tuttavia, quando negli anni ottanta le aziende Caproni cessarono definitivamente l’attività, il materiale storico depositato fu affidato in comodato alla Provincia autonoma di Trento, e fu così che anche il Balilla fu trasferito da quelle parti, dove si trova tuttora”.

La questione della riconsegna dell’aereo al Comune di Casale, al quale era stato donato dai genitori di Palli, è del resto aperta da parecchio. Finalmente si è però giunti alla firma di una convenzione con la Provincia di Trento per il “reperimento di mecenati e sponsorizzazioni che possano rendere disponibili i fondi necessari all’attuazione di un progetto di restauro, coordinato dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento, finalizzato a permettere l’esecuzione degli interventi conservativi necessari a rendere possibile, nel 2020, il trasferimento del velivolo da Trento a Casale”.

Il Balilla, attualmente, si presenta infatti con entrambe le ali staccate dalla fusoliera.