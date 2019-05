La polizza auto era falsa e mai stata attivata: denunciata truffatrice campana

Casaleggio Boiro – Una donna campana di 37 anni, G.A., residente nel napoletano, è stata denunciata per il reato di truffa aggravata dai Carabinieri di Mornese.

Lo scorso maggio, un abitante di Casaleggio Boiro aveva giudicato molto conveniente un preventivo on-line di assicurazione RCA per il proprio veicolo. Aveva contattato la venditrice, appunto G.A., e aveva pattuito il pagamento del premio assicurativo pari a 342 euro, mediante ricarica Postepay.

Solo l’anno dopo la vittima della truffa si è accorta, dopo aver provveduto a stipulare una nuova polizza RCA, che l’altra non era mai stata attivata perché falsa.

I Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità della donna truffatrice che è stata deferita all’Autorità Giudiziaria di Alessandria per il reato di truffa.