Martedì a Palazzo Guasco il Forum “Il Committente, punto di partenza della sicurezza” organizzato dall’Ordine degli Architetti e dall’Ance Alessandria

Alessandria – Si terrà martedì 14 maggio, dalle 14,30 alle 18,30, nel Salone del Principe di Palazzo Guasco in via Guasco 47, l’evento “Forum sicurezza – il Committente, punto di partenza della sicurezza”, organizzato dall’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Alessandria in collaborazione con Ance Alessandria.

In qualità di relatori interverranno il dott. Giorgio Biamino (Spresal Alessandria) e l’ingegner Isabella Gonnet (Studio Gonnet). L’evento è rivolto agli Architetti (iscrizioni vedi tramite il link: http://www.ordinearchitettialessandria.it) e alle imprese associate ad Ance Alessandria (iscrizione tramite mail all’indirizzo di posta sicurezza@cce.al.it): l’attenzione verrà focalizzata sul ruolo e sulle responsabilità del committente ai fini della sicurezza nei cantieri.

Il committente svolge una funzione fondamentale nel processo decisionale e procedurale volto a prevenire gli incidenti nei cantieri edili: nomine di soggetti professionali, verifiche degli operatori, scelte e adempimenti di varia natura. Si tratta, però, di una responsabilità poco conosciuta e, il più delle volte, disattesa. In tale “quadro” risulta indispensabile che i professionisti e gli operatori del settore siano debitamente formati per poter, a loro volta, veicolare le corrette informazioni ai committenti “occasionali” di opere edili.

L’incontro di martedì si inserisce in un contesto di otto eventi organizzati negli Ordini provinciali degli Architetti presenti sul territorio regionale in avvicinamento all’evento principale che si terrà dal 21 al 23 maggio al Centro Congressi “Torino Incontra”, un’iniziativa biennale finalizzata ad approfondire le criticità e le tematiche più controverse della normativa nazionale in materia di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro.