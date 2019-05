Musei & Musica: giovedì al Marengo Museum appuntamento con i chitarristi Tamayo e Montesinos e il quartetto d’archi dell’Orchestra Classica di Alessandria

Alessandria – Per la rassegna “Musei & Musica”, con i musei di Alessandria protagonisti di concerti di musica classica all’ora dell’aperitivo, giovedì 16 maggio alle 18:30 nel parco di Villa Delavo del Marengo Museum si esibiranno i chitarristi Marco Tamayo e Anabel Montesinos con il quartetto d’archi dell’Orchestra Classica di Alessandria.

Saranno presentati brani di Vivaldi, Giuliani, Granados, Debussy, Villa – Lobos, Tárrega e Myers.

Musei & Musica è la nuova offerta culturale per il territorio alessandrino che coinvolge da un lato i musei cittadini e dall’altro, giovani musicisti di rilevanza internazionale.

L’iniziativa, promossa da CulturAle ASM Costruire Insieme e dall’Amministrazione Comunale di Alessandria con la partecipazione del Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga”, il Club Unesco di Alessandria e la Fondazione Gioventù Musicale, ha preso il via lo scorso aprile con il concerto di Voijin Kocic, chitarrista vincitore del primo premio al Concorso Pittaluga nell’edizione 2018, a Palazzo Cuttica.

Ora gli appuntamenti proseguono al Marengo Museum. Infatti oltre al concerto di giovedì prossimo, il programma prevede in calendario altri due appuntamenti: il 13 giugno con l‘esibizione del Quartetto Cesar Franck, che presenterà tra gli altri brani di Mozart e Verdi e l’11 luglio con il Trio Quodlibet che presenterà brani di Beethoven e Dohnányi.

I concerti di giugno e luglio avranno inizio sempre alle ore 18,30 e il programma delle giornate prevede oltre anche le visite guidate al museo, suggestioni di moda e un aperitivo con prodotti tipici del territorio.

È stato inoltre predisposto per ciascun evento un Servizio Navetta, con partenza sempre alle ore 17.00 da P.zza della Libertà, lato Palazzo Ghilini.

I biglietti costo 10€ intero, 8€ ridotto e 18€ per l’abbonamento ai 3 concerti di maggio, giugno e luglio, sono disponibili presso CulturAle Asm Costruire Insieme, che ha sede presso la Biblioteca Civica di P.zza Vittorio Veneto 1 ad Alessandria.

È possibile effettuare le prenotazioni contattando lo 0131.234266, oppure i numeri 339 4283903(D. Rapido) e 349 3493598 (Ufficio Stampa).