Piromani in azione a Tortona: a fuoco un cassonetto dell’immondizia, coinvolte anche due auto

Tortona – Teppisti in azione a Tortona, ieri, in Vicolo dell’Arco, nelle vicinanze della chiesa di San Carlo, dove è stato appiccato il fuoco ad un cassonetto dell’immondizia. Le fiamme, propagatesi con grande rapidità, hanno raggiunto anche altri due cassonetti attigui e due auto in sosta, una Panda e una Golf a metano. È stato solo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco se l’incendio è stato spento prima che la Golf esplodesse in pieno centro storico. I danni alle due auto sono comunque ingenti.