“Preferirei di no”: venerdì a Casale dibattito sull’obiezione di coscienza

Casale Monferrato – Venerdì 17 maggio alle ore 17.30, negli spazi della biblioteca Giovanni Canna di Casale Monferrato, in Via Corte d’Appello 12, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Preferirei di No… 1949-2019. Vita, avventura e trasformazioni dell’obiezione di coscienza da Pietro Pinna ad oggi”.

Nel corso dell’evento, introdotto da Piercarlo Rocca ((Azione Nonviolenta – Centro Studi Sereno Regis), interverranno Riccardo Barbaro (dirigente Cultura del Comune di Casale Monferrato), Gianni Calvi (uno dei primi obiettori di coscienza casalesi), Vittorio Giordano (Legambiente) e Roberto Minervino (Servizio Civile Nazionale).

A coordinare il dibattito, che vedrà la partecipazione di alcuni dei volontari impegnati nei progetti di Servizio Civile del Comune di Casale Monferrato, sarà invece il Direttore della biblioteca Roberto Botta.

Gli interventi dei relatori si alterneranno con le incursioni musicali del “Collettivo Tetrale”, mentre al termine del dibattito, intorno alle 19.30, l’Associazione Ises di Alessandria offrirà un piccolo buffet a tutti i partecipanti.

Dopo il rinfresco, alle ore 21.00, largo invece alla buona musica. Sarà infatti il momento della Paolo Bonfanti Civil Rights Band per la rassegna Books & Blues. Il concerto, denominato “Musica per i diritti”, accompagnerà gli ascoltatori attraverso la lunga marcia per i diritti civili nella canzone americana, a 50 anni dal 1968. Un viaggio fra note, parole ed immagini in compagnia dei miti musicali di quei giorni, in cui il sogno di conquistare i diritti civili per tutti, parità e superamento dei pregiudizi razziali e religiosi, sembrava a portata di mano.

L’ingresso al dibattito e al concerto è gratuito.