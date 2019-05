Teppisti in azione a Casale: rotti gli specchietti retrovisori a quattro Fiat 500

Casale Monferrato – Sembra sia opera di una banda di giovani teppistelli la serie di specchietti retrovisori spaccati a delle auto, ieri pomeriggio, in zona centro a Casale. A piazza Castello e in via Celoria sono state prese di mira, secondo quanto scoperto dai Carabinieri di Casale e Ticineto che stanno svolgendo indagini, almeno quattro Fiat 500.

Tutto è avvenuto nel giro di poco tempo con gli inquirenti che dovranno, adesso, svolgere accertamenti.