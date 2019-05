Borgo Rovereto e la sua Sinagoga

Alessandria – La Sinagoga di Alessandria, nel centro della festa di Borgo Rovereto, avrà una apertura straordinaria per tutta la comunità, da parte dei volontari dell’Associazione SpazioIdea.

Tutte le persone che parteciperanno all’evento, la potranno visitare dalle ore 10 alle ore 12:30 e dalle ore 15 alle ore 19, alla presenza della Dottoressa Paola Vitale, Delegata della Comunità Ebraica per Alessandria. Un modo per celebrare il Borgo, la sua storia e riscoprire le tradizioni più antiche del nostro territorio; la possibilità di visitare un luogo tra i più belli nel tessuto cittadino, festeggiando il Borgo in un tempio di culto che testimonia 500 anni di storia, prima dell’inizio dei restauri conclusivi che interesseranno il Tempio Maggiore nei prossimi mesi.