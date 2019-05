Elezioni a Novi Ligure: i temi del programma del Movimento 5 Stelle

Sabato 18 Maggio alle 16.00 nel Salone della Biblioteca Lucia Zippo e i candidati Consiglieri rispondono alle domande raccolte tra i cittadini. Alcuni interventi sui temi centrali del programma elettorale 5 Stelle per la Città e poi spazio alle risposte dei Candidati Consiglieri e di Lucia Zippo alle domande raccolte in questi giorni tra i cittadini: questa è la formula dell’incontro in programma Sabato 18 Maggio alle 16.00 nel Salone della Biblioteca in Via Marconi 66.

“Abbiamo pensato a un incontro in cui una parte di scaletta venga stabilita direttamente dai cittadini”, dice Lucia Zippo, e continua: “di tutte le questioni che affrontiamo nel programma,

vorremmo raccontare e approfondire quelle che stanno più a cuore alle persone che saranno insieme a noi Sabato 18 dalle 16 nel Salone della Biblioteca.”

Coloro che desiderano inviare le proprie domande sono invitati a farlo entro Giovedì 16 via messaggio privato sulla pagina Facebook Movimento 5 Stelle Novi Ligure, sulla Pagina Facebook

Lucia Zippo Sindaco oppure via mail a m5stellenovi@gmail.com. Alla fine dell’evento, ci sarà un aperitivo per continuare a conversare con i candidati.