Finito l’incubo per una giovane vercellese vittima di uno stalker

Vercelli – È finito con l’espulsione dell’ex fidanzato l’incubo per una ragazza di Vercelli, poco più che maggiorenne, vittima di pedinamenti, minacce a lei e alla sua famiglia da parte di un ragazzo dominicano a cui si era legata qualche anno fa.

Il giovane, 21 anni, accompagnato dagli agenti di Polizia all’aeroporto di Malpensa. è stato messo su un volo diretto a Santo Domingo.

È stato, questo, l’ultimo atto di un lungo iter giudiziario. Gli agenti hanno dato esecuzione ad un’espulsione del Prefetto di Vercelli, con decreto di accompagnamento emesso dal Questore, confermato dal Giudice di Pace.

La ragazza si era legata al dominicano nel 2017 con la situazione che già in quel periodo aveva iniziato a prendere una brutta piega e con un prima denuncia da parte della ragazza nello stesso anno.

Poi era arrivata una riappacificazione nella giovane coppia cui era, però, seguita la definitiva rottura nel 2018 con la situazione che era drasticamente peggiorata.

Il giovane aveva così cominciato a perseguitare la ragazza con telefonate, pedinamenti ed appostamenti sotto casa. Era arrivato addirittura a minacciare con un coltello sia lei che il resto della sua famiglia.

Insomma, una situazione insostenibile che aveva provocato, di conseguenza, un forte stato di ansia nel nucleo famigliare che, alla fine, ha dovuto rivolgersi alle Forze dell’Ordine.

Sono così partite le indagini, dopo i numerosi interventi delle volanti, coordinate dalla procura e svolte dalla polizia. Per il ragazzo è scattata la misura del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata e ai suoi congiunti. L’iter è poi continuato con gli accertamenti dell’ufficio immigrazione della Questura di Vercelli.

È così scattato il nulla osta per il rimpatrio dello stalker. Il ragazzo infatti è risultato irregolare sul territorio nazionale, già destinatario di ben due espulsioni emesse dal Prefetto di Vercelli con tanto di ordine di allontanamento emesso dal Questore.