Gianluigi Paragone partecipa all’aperitivo dei 5Stelle novesi

Il prossimo sarà un fine settimana ricco di eventi per i 5 Stelle novesi che, oltre all’incontro con la cittadinanza di Sabato 18 in Biblioteca, si preparano ad accogliere Gianluigi Paragone al loro aperitivo di autofinanziamento Venerdì 17 Maggio alle 17.00 al Bar Clipper in Via Girardengo 57. Il famoso conduttore è entrato in Senato con il Movimento 5 Stelle nel 2018 e, in questa occasione, viene a sostenere il lavoro dei Candidati alle prossime amministrative.

L’evento è aperto a tutti.

E-mail: m5stellenovi@gmail.com Pagina Facebook: https://www.facebook.com/pg/M5SNoviLigure.