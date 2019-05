Non sono stati Fabbio, Vandone e Ravazzano a non pagare la Camera di Commercio ma Rita Rossa e compagni

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e, come spesso mi capita, devo intervenire per fare chiarezza su una vicenda che certi pennivendoli vogliono rendere confusa. Da qualche parte si legge infatti d’un debito non onorato dal Comune di Alessandria ai danni della Camera di Commercio per arretrati inerenti l’organizzazione di Floreale (agglutinazione, tramite la congiunzione “e”, tra “Flora”, la Dea latina dei fiori, e l’aferesi “Ale” da Ale/ssandria), la bella manifestazione estiva nata nel 2009, organizzata dalla Camera di Commercio e promossa dal Comune di Alessandria a partire dai tempi del sindaco Piercarlo Fabbio. La notizia è che la CCIAA vanterebbe circa 426.000 euro riferiti alle edizioni del 2010 e del 2011 (la Giunta Fabbio cadeva nella primavera del 2012) che non ha mai ricevuto, non per colpa di quei cattivoni di Fabbio, Vandone e Ravazzano, ma per il semplice fatto che è subentrata Rita Rossa e compagni che hanno voluto fare dissesto, e buonanotte suonatori. Scrivo questo perché da quello che si legge nell’articolo in questione non si capisce bene di chi è la responsabilità del debito che il pennivendolo di turno vorrebbe subdolamente far ricadere, a torto, su Fabbio, Vandone e Ravazzano. I nostri amici invece hanno pagato per intero fino ai primi quattro mesi del 2012 con fatture onorate al 100% dal ragioniere capo Paolo Ansaldi. E tutto fa pensare che se gli alessandrini avessero rinnovato la fiducia alla giunta di centrodestra guidata dal sindaco Piercarlo Fabbio, Ansaldi avrebbe certamente continuato a pagare, onorando anche le fatture della Camera di Commercio. A non pagare invece sono sempre stati loro, Rita Rossa & C., cioè quelli che hanno voluto il dissesto a tutti i costi per poi inanellare una serie impressionante di bilanci falsi dal 2012 al 2017.

Esproprio proletario? No, esproprio al proletario, e suicidio dell’ente pubblico.

Gli è che la vicenda è finita al Tar che ha fatto sapere di non essere competente in materia: “Non siamo competenti, questa è materia da giudice ordinario”.

E io pago.