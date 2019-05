Vicini al clan Santapaola i due giovani rapinatori catanesi autori del “colpo” al Credito Cooperativo di Asti lo scorso novembre

Asti – Potrebbero essere più di una le rapine messe a segno al nord dai due catanesi autori del colpo alla banca del Credito Cooperativo di Asti, nella centralissima Corso Alfieri, lo scorso 2 novembre.

Il Comandante della Squadra Mobile astigiana, Loris Petrillo, dice infatti che “le indagini sono ancora in corso, poiché stiamo approfondendo su altri casi analoghi, uno dei quali avvenuto in Piemonte”.

I rapinatori, Francesco Cristaldi, 23 anni, e Luciano Piacente, 29, sono stati arrestati a Catania solo cinque mesi dopo la loro “trasferta” astigiana, il 10 maggio, quando i poliziotti di Asti, insieme ai colleghi del posto, li hanno sorpresi nelle rispettive abitazioni riuscendo ad immobilizzarli nonostante il tentativo di fuga di Piacente sui tetti del quartiere Picarello, dove viveva con la famiglia.

Entrambi gli arrestati, giunti dalla Sicilia per il colpo al nord a bordo di una Fiat 500X presa a noleggio da un pregiudicato delle loro parti, sono risultati vicini alla famiglia Morabito, della galassia del clan Santapaola.

Ad Asti c’erano arrivati il 29 ottobre, e a quel punto, dopo aver prenotato una stanza in un bed and breakfast fornendo documenti falsi, si erano messi a perlustrare la zona prima del colpo. Pare che durante il loro soggiorno abbiano contattato anche una prostituta, ma ciò non li ha distolti dalla “missione”: il giorno prestabilito si sono presentati in banca armati di due taglierini e con i volti coperti da maschere da vecchietti realizzate ad hoc. Una volta rinchiusi clienti ed impiegati in due uffici sotto minaccia delle armi, hanno poi arraffato un bottino di ben 15.500 Euro e se ne sono andati raggiungendo l’auto posteggiata nelle vicinanze, in Piazzale De André, che utilizzeranno un paio di giorni dopo per tornarsene in Sicilia.

Un’esecuzione apparentemente senza sbavature, se non fosse per una leggerezza che, unita ad altri indizi, è stata loro fatale. Uno dei due avrebbe infatti chiamato l’altro con un nomignolo, dettaglio che, oltre allo stretto accento catanese di entrambi, non è sfuggito all’attenzione di alcuni dei presenti in banca. Da qui, attraverso la rilevazione del Gps dell’auto utilizzata dai rapinatori, e grazie ad alcune telecamere di sorveglianza, è stato possibile mettere insieme un numero di indizi sufficiente a ricondurre proprio a Cristaldi e Piacente.

L’operazione che ha portato alla cattura, denominata “Face off”, in riferimento alle maschere indossate dai rapinatori, si è conclusa dunque con la risoluzione del caso ma ha aperto nuovi interrogativi circa l’attività criminale dei “trasfertisti della rapina”, che potrebbe non essere limitata al colpo di Corso Alfieri.

I due uomini sono ora rinchiusi nel carcere di Catania con le accuse di rapina aggravata e sequestro di persona.