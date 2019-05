Per ora i Comuni consorziati in Amag Ambiente hanno congelato un terzo dello stipendio di Borlasta

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e devo registrare che in Amag Ambiente la situazione si è ulteriormente ingarbugliata. In un comunicato stampa la partecipata della nettezza urbana di Alessandria e di un consorzio di Comuni limitrofi si legge: “Oggi si sono tenute le Assemblee di Amag Reti Idriche, Amag Reti Gas e Amag Ambiente. Approvati senza riserve tutti i bilanci, che hanno chiuso in utile. L’Assemblea di Amag Ambiente non ha deliberato il compenso variabile discrezionale per l’Amministratore Unico, rimandando il punto ad un’analisi di soddisfazione del servizio da parte del Comune di Alessandria e del Consorzio di Bacino”. Ed è proprio questo ultimo punto che mi ha colpito perché non più tardi di ieri avevo scritto che l’ingegner Fiorenzo Borlasta (nella foto) amministratore unico di Amag Ambiente – amico dell’ad di Amag Spa Mauro Bressan – beneficiava d’un generoso contratto in quanto la società di cui è responsabile gli garantiva un emolumento di 32.000 euro lordi all’anno a titolo di compenso fisso, di 32.000 euro lordi di compenso variabile legato al raggiungimento dell’obiettivo economico di bilancio salvo conguaglio a fine anno, e di altri 32.000 euro a titolo di compenso variabile discrezionale da parte dell’assemblea dei soci legato al raggiungimento di obiettivi qualitativi del settore ambientale. Questo fino ad oggi, perché i Comuni consorziati riuniti in assemblea hanno levato gli scudi chiedendo che i 32.000 euro conferiti a titolo di compenso variabile discrezionale da parte dell’assemblea dei soci legato al raggiungimento di obiettivi qualitativi del settore ambientale, data la situazione di evidente degrado in cui versano, debbano essere conferiti dopo un’assemblea specifica (fra un mese?) per valutare con stringente obiettività se l’attività del compagno Borlasta meriti un premio o meno, cioè proprio quei 32.000 euro del terzo punto.

Inoltre si tratterà di stabilire di che razza di contratto sia titolare in quanto in apparenza è un mandato da amministratore unico ma in effetti sembra più un’assunzione da dirigente. Infatti vi si legge che la sua è una “disponibilità allo svolgimento dell’incarico a tempo pieno, con risoluzione del contratto per giusta causa in caso della mancanza di detta disponibilità od in caso di mancato adempimento di quanto dichiarato”.

E io pago.