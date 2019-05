Un arresto e tre denunce dopo una serie di controlli straordinari da parte dei Carabinieri di Tortona

Tortona – Nell’ambito di un servizio di controlli straordinari che si è svolto nel corso della notte tra mercoledì e giovedì ed ha riguardato anche la zona della stazione e alcuni night club, i Carabinieri di Tortona hanno indentificato e controllato cinquantotto persone e ventotto vetture, arrestando una persona e denunciandone altre tre.

Le manette ai polsi sono scattate per il rumeno Ioan Oncia, 25 anni, a seguito della notifica di ordine di esecuzione pena, emessa dall’Autorità Giudiziaria di Ancona, perché l’uomo era stato condannato alla reclusione di tre anni e quattro mesi dopo essere stato giudicato colpevole di una serie di furti commessi in diverse zone d’Italia negli anni 2016 e 2017.

Ad essere denunciati sono stati, invece, un diciannovenne tortonese, B.M., trovato in possesso di una dose di hashish e una di marjuana, per un totale di circa tre grammi, e di un bilancino di precisione, un pluripregiudicato casalese di 37 anni, C.D., ritenuto responsabile di truffa e un cittadino rumeno, il trentunenne R.I., residente a Tortona. Quest’ultimo, sottoposto ad alcoltest, è risultato positivo per cui la sua auto è stata sequestrata.

Infine, un altro giovane tortonese, da poco maggiorenne, è stato segnalato alla Prefettura in quanto trovato in possesso, per uso personale, di oltre un grammo di hashish.